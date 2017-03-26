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«Магнитка» удвоила преимущество в серии с «Ак Барсом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Ак Барсом» (2:0) во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.

У хозяев льда отличились Евгений Тимкин и Данис Зарипов.

Таким образом, уральская команда повела в серии со счетом 2:0.

Следующая встреча пройдет в Казани во вторник.

Матч

Металлург Мг - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Тимкин (Косов, Хабаров), 1:16 (1:0). Зарипов (Коварж, Мозякин), 30:57 (2:0).

Место и дата

26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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