«Магнитка» удвоила преимущество в серии с «Ак Барсом»
Магнитогорский «Металлург» дома взял верх над «Ак Барсом» (2:0) во втором матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.
У хозяев льда отличились Евгений Тимкин и Данис Зарипов.
Таким образом, уральская команда повела в серии со счетом 2:0.
Следующая встреча пройдет в Казани во вторник.
Матч
Металлург Мг - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Тимкин (Косов, Хабаров), 1:16 (1:0). Зарипов (Коварж, Мозякин), 30:57 (2:0).
Место и дата
26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
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