Андрей Гордеев: Ребята проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей
Главный тренер «СКА-Хабаровска»
Андрей Гордеев прокомментировал победу своей команды над «Тюменью» (1:0) в матче
28-го тура первенства ФНЛ.
- Мы понимали, что
нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику
развернуться, так как «Тюмень» играющая команда, которая знает, как
играть и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось,
и я поздравляю всех со столь нужной победой. Ребята сегодня проявили себя
хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое
главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем
будет только улучшаться.
- Готовили ли Вы
какие-то контраргументы против лидера гонки бомбардиров ФНЛ Хасана Мамтова?
- Конечно. Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры. В «Тюмени» есть еще ряд квалифицированных игроков, которые очень хорошо между собой взаимодействуют. Нам сегодня было очень непросто, но тем ценнее эта победа.
- Максим Астафьев
сегодня показал свой стопроцентный уровень?
- Нет, я думаю, что резерв есть и он еще будет прибавлять, как и вся в команда в целом.
Матч
СКА-Хабаровск - Тюмень - 1:0 (1:0)
Голы
Астафьев 10 (1:0).
Место и дата
26 марта 07:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция