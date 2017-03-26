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Андрей Гордеев: Ребята проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал победу своей команды над «Тюменью» (1:0) в матче 28-го тура первенства ФНЛ.

-  Мы понимали, что нас ждет достаточно сложный матч. Очень важно было не дать сопернику развернуться, так как «Тюмень» играющая команда, которая знает, как играть и имеет в составе достаточно опытных футболистов. В целом, это у нас получилось, и я поздравляю всех со столь нужной победой. Ребята сегодня проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностей, которые мы испытывали перед игрой. Самое главное, что нам удалось добиться результата, а взаимопонимание в дальнейшем будет только улучшаться.

- Готовили ли Вы какие-то контраргументы против лидера гонки бомбардиров ФНЛ Хасана Мамтова?
- Конечно. Мы очень тщательно разбирали с защитниками манеру его игры. В «Тюмени» есть еще ряд квалифицированных игроков, которые очень хорошо между собой взаимодействуют. Нам сегодня было очень непросто, но тем ценнее эта победа.

- Максим Астафьев сегодня показал свой стопроцентный уровень?
- Нет, я думаю, что резерв есть и он еще будет прибавлять, как и вся в команда в целом.

Матч

СКА-Хабаровск - Тюмень - 1:0 (1:0)

Голы

Астафьев 10 (1:0).

Место и дата

26 марта 07:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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