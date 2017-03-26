Александр Ивченко: Причина нашего поражения в слишком медленной игре
Главный тренер «Тюмени»
прокомментировал поражение своей команды от «СКА-Хабаровска» (0:1) в матче
28-го тура первенства ФНЛ.
«Думаю, причина нашего поражения в слишком медленной игре, особенно в первом тайме. Может быть, также сказалось не очень оптимальное физическое состояние игроков. В связи с отложенным матчем, нам за девять дней пришлось провести три игры. Абсолютно не понимаю таких переносов. Во втором тайме нам удалось взвинтить темп игры за счет вышедших на замену игроков. Это позволило захватить инициативу и создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить гол. К сожалению, спасти матч не удалось», - сказал Ивченко на послематчевой пресс-конференции.
Матч
СКА-Хабаровск - Тюмень - 1:0 (1:0)
Голы
Астафьев 10 (1:0).
Место и дата
26 марта 07:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция