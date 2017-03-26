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«Тосно» – «Динамо». ОМОН предотвратил драку фанатов москвичей и «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Во время матча 28-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Динамо» ОМОН предотвратил стычку фанатов московского клуба и «Зенита». 

Инцидент произошел рядом с ареной «Электрон» в Великом Новгороде, на котором проходит игра.

– Фанаты были в атрибутике «Зенита» и не скрывали свою принадлежность к клубу. Болельщики «Динамо», когда увидели толпу фанатов «Зенита» начали просить скорее запустить их на сектор. В итоге ворота закрыли, а фанатам петербургской команды не дали прорваться к стадиону. Нескольких человек задержали, остальные разбежались, – сказал в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» стюард стадиона.  

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Тосно - Динамо - 1:2 (1:0)

2-й тайм

Голы

Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз, Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский

Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов, Панченко, Луценко

Предупреждения:

Гарбуз, 65 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция

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