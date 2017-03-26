«Тосно» – «Динамо». ОМОН предотвратил драку фанатов москвичей и «Зенита»
Во время матча 28-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Динамо» ОМОН предотвратил стычку фанатов московского клуба и «Зенита».
Инцидент произошел рядом с ареной «Электрон» в Великом Новгороде, на котором проходит игра.
– Фанаты были в атрибутике «Зенита» и не скрывали свою принадлежность к клубу. Болельщики «Динамо», когда увидели толпу фанатов «Зенита» начали просить скорее запустить их на сектор. В итоге ворота закрыли, а фанатам петербургской команды не дали прорваться к стадиону. Нескольких человек задержали, остальные разбежались, – сказал в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» стюард стадиона.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз, Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов, Панченко, Луценко
Предупреждения:
Гарбуз, 65 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция