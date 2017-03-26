Алексей Швед попал в символическую сборную Еврокубка
Российский защитник
подмосковных «Химок» Алексей Швед попал в символическую сборную Еврокубка
сезона-2016/2017, сообщает официальный сайт соревнования.
28-летний россиянин стал самым результативным в этой сборной,
в его активе в среднем 22,1 очка, четыре подбора и 5,2 передачи за игру.
В сборную также попали защитник «Хапоэля» Кертис Джерреллс, Марди Коллинс из команды «Локомотив-Кубань», Боян Дубльевич («Валенсия») и центровой «Уникахи» Деян Мусли.
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