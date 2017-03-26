Российский защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед попал в символическую сборную Еврокубка сезона-2016/2017, сообщает официальный сайт соревнования.

28-летний россиянин стал самым результативным в этой сборной, в его активе в среднем 22,1 очка, четыре подбора и 5,2 передачи за игру.

В сборную также попали защитник «Хапоэля» Кертис Джерреллс, Марди Коллинс из команды «Локомотив-Кубань», Боян Дубльевич («Валенсия») и центровой «Уникахи» Деян Мусли.