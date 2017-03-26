Новгородский ОМОН предотвратил драку фанатов «Зенита» и «Динамо»
Полиция предотвратила столкновение болельщиков московского «Динамо» и питерского «Зенита» на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура ФНЛ между столичным клубом и «Тосно» из Ленинградской области. Об этом в своем твиттере сообщил ведущий радиостанции «Спорт ФМ» Дмитрий Дерунец.
«50 болельщиков «Зенита» пытались прорваться на сектор «Динамо». Подошли, когда все основные силы москвичей были уже на трибуне. ОМОН закрыл сектор», - написал журналист.
~50 болельщиков Зенита пытались прорваться на сектор Динамо.Подошли,когда все основные силы москвичей были уже на трибуне.ОМОН закрыл сектор— Дмитрий Дерунец (@DDerunets) 26 марта 2017 г.
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