Новгородский ОМОН предотвратил драку фанатов «Зенита» и «Динамо»

Полиция предотвратила столкновение болельщиков московского «Динамо» и питерского «Зенита» на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура ФНЛ между столичным клубом и «Тосно» из Ленинградской области. Об этом в своем твиттере сообщил ведущий радиостанции «Спорт ФМ» Дмитрий Дерунец.

«50 болельщиков «Зенита» пытались прорваться на сектор «Динамо». Подошли, когда все основные силы москвичей были уже на трибуне. ОМОН закрыл сектор», - написал журналист.