Билеты на бой Емельяненко – Митрион будут стоить от 60 долларов
Билеты на бой между российским бойцом смешанного стиля
Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом будут стоить от 3,4 тысяч
рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bellator.
«Билеты будут стоить от 60 долларов (около 3,4 тысяч
рублей), продажа начнется в ближайшее время», - сообщил
представитель пресс-службы промоутерской компании.
23 марта пресс-служба
Bellator подтвердила, что российский боец в рамках турнира Bellator 180
проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня. Бой Емельяненко
– Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов
до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.
На данный момент
Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний
Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа
Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.