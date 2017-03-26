Билеты на бой Емельяненко – Митрион будут стоить от 60 долларов

Билеты на бой между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом будут стоить от 3,4 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Bellator.

«Билеты будут стоить от 60 долларов (около 3,4 тысяч рублей), продажа начнется в ближайшее время», - сообщил представитель пресс-службы промоутерской компании.

23 марта пресс-служба Bellator подтвердила, что российский боец в рамках турнира Bellator 180 проведет поединок с американцем Мэттом Митрионом 24 июня. Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться 18 февраля, но был отменен за несколько часов до начала в связи с тем, что у американца были обнаружены камни в почках.

На данный момент Митрион провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно, а «Последний Император», после возобновления карьеры, провел два боя, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.