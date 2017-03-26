Чарли Уайтинг: Отложил старт гонки из-за маршала, отвечающего за сигнальную панель рядом Квятом

Гоночный директор ФИА Чарли Уайтинг назвал причину отложенного старта первой гонки нового сезона «Формулы-1».

Пилоты после прогревочного круга выстроились на стартовой решетке, но затем через некоторое время вместо старта гонщиков отправили еще на один прогревочный круг.

«Я прервал старт, потому что не был уверен в том, что все в порядке. Мне нужно, чтобы все было так, как надо, прежде чем я нажму на кнопку старта, – приводит слова Уайтинга Autosportrt.com.ru. – Сначала Серхио Перес встал не на ту позицию и затем немного отъехал вперед. В это же время маршал, отвечающий за сигнальную панель рядом с автомобилем Даниила Квята, нажал на желтую кнопку, сообщив о проблеме.

На видео потом четко было видно, что с автомобилем Квята все в порядке, да и сам гонщик не подавал никаких сигналов, так что, скорее всего, маршал просто перенервничал. Этим, конечно, нельзя полностью объяснить, почему он нажал кнопку, но под давлением люди частенько делают необъяснимые вещи.

В любом случае, главное, что мы не знали, насколько безопасно давать старт, поэтому решили его отложить. Никто из гонщиков не был виноват в этом инциденте, поэтому никто не начал гонку с пит-лейна».

Напомним, победу в гонке Гран-При Австралии одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), его партнер по команде Вальттери Боттас замкнул тройку лидеров. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу девятым.