Панченко сделал дубль в матче с «Тосно» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ
Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко оформил дубль в проходящем в эти минуты в Великом Новгороде матче 28-го тура ФНЛ с «Тосно».
Теперь в активе форварда 18 забитых мячей и он вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров лиги этого сезона.
У идущего вторым игрока «Тюмени» Хасана Мамтова 17 голов, у Антона Заболотного из «Тосно» - 10.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз, Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов, Панченко, Луценко
Предупреждения:
Гарбуз, 65 - нет
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция