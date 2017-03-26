Панченко сделал дубль в матче с «Тосно» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко оформил дубль в проходящем в эти минуты в Великом Новгороде матче 28-го тура ФНЛ с «Тосно».

Теперь в активе форварда 18 забитых мячей и он вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров лиги этого сезона.

У идущего вторым игрока «Тюмени» Хасана Мамтова 17 голов, у Антона Заболотного из «Тосно» - 10.





