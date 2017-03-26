Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Хоккей  Металлург2 : 0Ак Барс
Футбол  Мордовия1 : 0Факел
Футбол  ЦСКА2 : 0Арсенал Тула
Футбол  Тосно1 : 2Динамо
Футбол  Азербайджан- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Панченко сделал дубль в матче с «Тосно» и вернул себе лидерство в гонке бомбардиров ФНЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко оформил дубль в проходящем в эти минуты в Великом Новгороде матче 28-го тура ФНЛ с «Тосно».

Теперь в активе форварда 18 забитых мячей и он вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров лиги этого сезона.

У идущего вторым игрока «Тюмени» Хасана Мамтова 17 голов, у Антона Заболотного из «Тосно» - 10.

Матч

Тосно - Динамо - 1:2 (1:0)

2-й тайм

Голы

Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз, Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский

Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов, Панченко, Луценко

Предупреждения:

Гарбуз, 65 - нет

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Новгородский ОМОН предотвратил драку фанатов «Зенита» и «Динамо»Полиция предотвратила столкновение болельщиков московского «Динамо» и питерского «Зенита» на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура ФНЛ между столичным клубом и «Тосно» из Ленинградской области. Об этом в своем твиттере сообщил ведущий радиостанции «Спорт ФМ» Дмитрий Дерунец.«Тосно» – «Динамо». ОМОН предотвратил драку фанатов москвичей и «Зенита»Во время матча 28-го тура ФНЛ между «Тосно» и «Динамо» ОМОН предотвратил стычку фанатов московского клуба и «Зенита».«Лучше закройте команду на фиг…» Радимов по делу разнес «Луч» и его поле с сеном«Лучше закройте команду на фиг…» Радимов по делу разнес «Луч» и его поле с сеномВладислав Радимов – о том, почему состояние газона во Владивостоке – среди причин неудач сборной России.Александр Ивченко: Причина нашего поражения в слишком медленной игреГлавный тренер «Тюмени» прокомментировал поражение своей команды от «СКА-Хабаровска» (0:1) в матче 28-го тура первенства ФНЛ.Андрей Гордеев: Ребята проявили себя хорошо, несмотря на ряд сложностейГлавный тренер «СКА-Хабаровска» Андрей Гордеев прокомментировал победу своей команды над «Тюменью» в матче 28-го тура первенства ФНЛ.«Тосно» - «Динамо». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 28-го тура первенства ФНЛ между «Тосно» и «Динамо».Максимилиан Проничев: «Зенит-2» должен был выигрывать во Владивостоке, несмотря на состояние газонаНападающий «Зенита-2» Максимилиан Проничев поделился мнением о нулевой ничьей в матче 28-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».Владислав Радимов: То, на чем «Зенит-2» играл во Владивостоке, язык не повернется назвать полем (фото)Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о нулевой ничьей в матче 28-го тура ФНЛ против «Луча-Энергии».«Зенит-2» сыграл вничью с «Лучом-Энергией», петербуржцы не смогли победить в шестом матче подрядМатч 28-го тура ФНЛ между «Зенитом-2» и «Лучом-Энергией» закончился нулевой ничьей.ФНЛ. 28-й тур. «Луч-Энергия» - «Зенит», «Тосно» - «Динамо» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 28-го тура первенства ФНЛ.Надежда «Динамо», ненужная Леву. Чем нам запомнился Кевин КураньиНадежда «Динамо», ненужная Леву. Чем нам запомнился Кевин КураньиЧем был так крут форвард «Динамо» – в материале «Советского спорта».Кураньи завершил карьеруБывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил о завершении спортивной карьеры.«Кубань» – это диагноз. Как выживает краснодарский клуб«Кубань» – это диагноз. Как выживает краснодарский клубСпецкор «Советского спорта» рассказывает, как обстоят дела в «Кубани» – клубе, который четыре года назад выступал в Лиге Европы.Дмитрий Гунько: Ребят захлестнули эмоции. Восемь полевых игроков побежали вперед забивать победный гол...Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча 28-го тура первенства ФНЛ с «Балтикой» (1:2).Отмененный подвиг. Как команда Черевченко все-таки «съела» «Спартак-2»Отмененный подвиг. Как команда Черевченко все-таки «съела» «Спартак-2»«Спартак-2», в концовке играя вдевятером, чуть не спас проваленный матч.«Спартак-2» уступил «Балтике», доигрывая матч вдевятером«Спартак-2» дома проиграл «Балтике» в 28-м туре первенства ФНЛ.ФИФА обязала «Кубань» рассчитаться с Петреску до 10 апреляМеждународная федерация футбола (ФИФА) обязала «Кубань» обязана выплатить долг бывшему главному тренеру команды Дану Петреску до 10 апреля, сообщил ТАСС агент румынского специалиста Николай Пырнэу.Константин Щербаков: В таблицу заглядываю, только когда хочу уточнить, на каком месте моя командаЗащитник «Спартака-2» Константин Щербаков поделился ожиданиями от матча 28-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?«Ростов» кричал: у нас уши отмерзли!» Кто играл на снегу и пробился в «Зенит»?Защитник «Зенита» Евгений Чернов – о футболе в «-25», необходимости томского Галицкого и отказе клубам премьер-лиги ради шанса в основе.Вместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имяВместо «Тосно» в РФПЛ сыграет «Форт»? Зачем успешный клуб меняет имяВладельцы клуба из Ленинградской области подумывают войти в премьер-лигу с новым названием, но в самом «Тосно» об этом еще не знают.
Футбол
Ари - лучший игрок «Локомотива» в марте
Футбол
«Тосно» – «Динамо». ОМОН предотвратил драку фанатов москвичей и «Зенита»
Футбол
Сборная России U-17 не пробилась в финальную стадию ЧЕ-2017
Футбол
Сборная России поблагодарила «Краснодар» и Галицкого за теплый прием
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости