Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Тосно»
В матче 28-го тура
ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.
В середине первого тайма около стадиона «Электрон», где прошел матч, ОМОН предотвратил драку фанатов москвичей и «Зенита».
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция