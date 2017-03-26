Дубль Панченко принес «Динамо» победу над «Тосно»

В матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

В середине первого тайма около стадиона «Электрон», где прошел матч, ОМОН предотвратил драку фанатов москвичей и «Зенита».

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.