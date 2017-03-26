Дмитрий Парфенов: У «Тосно» каждая игра как финал. В конце сезона посчитаем очки
Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями
от матча 28-го тура ФНЛ против «Динамо» (1:2).
- Хорошая игра в плане отдачи и накала. У нас не получался быстрый переход в атаку, было много брака в отличие от «Динамо». Они хорошо два раза выбежали в атаку и забили два гола. Будем работать дальше, исправлять эти ошибки. Другого пути нет. Дорогу осилит идущий.
- Борьба за первое место закончена?
- У нас каждая игра как финал. В конце посчитаем.
- Когда вернется Евгений Марков?
- Он пока не тренируется с командой, надеемся, что в ближайшее время вернется. Ему еще надо время, нужно набрать кондиции, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо»
со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й
минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’)
оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое
место гонки бомбардиров.
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция