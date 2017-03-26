Дмитрий Парфенов: У «Тосно» каждая игра как финал. В конце сезона посчитаем очки

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Динамо» (1:2).

- Хорошая игра в плане отдачи и накала. У нас не получался быстрый переход в атаку, было много брака в отличие от «Динамо». Они хорошо два раза выбежали в атаку и забили два гола. Будем работать дальше, исправлять эти ошибки. Другого пути нет. Дорогу осилит идущий.

- Борьба за первое место закончена?

- У нас каждая игра как финал. В конце посчитаем.

- Когда вернется Евгений Марков?

- Он пока не тренируется с командой, надеемся, что в ближайшее время вернется. Ему еще надо время, нужно набрать кондиции, - передает слова Парфенова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.