Юрий Калитвинцев: После победы над «Тосно» интрига в борьбе за первое место в ФНЛ не умерла

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

- Такие игры выносятся за рамки. Когда играют команды, претендующие на выход в РФПЛ, говорить о рисунке и качестве надо во вторую очередь. В первую, это настрой, мотивация с обеих сторон. Качеством игры мы полностью удовлетворены. Мы играли два раза с «Тосно», и тогда качество было неплохим, но не было результата. Сегодня он был. Хорошая мужская игра двух лидеров.

- После этой победы интрига в борьбе за первое место в ФНЛ умерла?

- Ни в коем случае. Были разрывы и в семь очков. «Тосно» желаю удачи и выхода в РФПЛ. Эта команда не обижает другие. Игры, которые будут дальше, никому не дадут расслабиться. Интрига будет до заключительного тура.

- Как вам игра Погребняка?

- У него было мало времени. Паша - боец. Он вышел играть за коллектив. То, что от него требовалось, он сделал.

- Если «Динамо» и «Тосно» выйдут в РФПЛ - можно ли говорить, что и там это противостояние будет принципиальным?

- Это соперничество благодаря тому, что команды встретились сейчас в ФНЛ - раньше они не могли встретиться - и через год, и через два, и через десять лет будет принципиальным, я уверен в этом, - передает слова Калитвинцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.