Юрий Калитвинцев: После победы над «Тосно» интрига в борьбе за первое место в ФНЛ не умерла
Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями
от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).
- Такие игры выносятся за рамки. Когда играют команды, претендующие
на выход в РФПЛ, говорить о рисунке и качестве надо во вторую очередь. В
первую, это настрой, мотивация с обеих сторон. Качеством игры мы полностью
удовлетворены. Мы играли два раза с «Тосно», и тогда качество было
неплохим, но не было результата. Сегодня он был. Хорошая мужская игра двух
лидеров.
- После этой победы интрига в борьбе за первое место в ФНЛ
умерла?
- Ни в коем случае. Были разрывы и в семь очков. «Тосно» желаю удачи и выхода в РФПЛ. Эта команда не обижает другие. Игры, которые будут дальше, никому не дадут расслабиться. Интрига будет до заключительного тура.
- Как вам игра Погребняка?
- У него было мало времени. Паша - боец. Он вышел играть за коллектив. То, что от него требовалось, он сделал.
- Если «Динамо» и «Тосно» выйдут в РФПЛ
- можно ли говорить, что и там это противостояние будет принципиальным?
- Это соперничество благодаря тому, что команды встретились сейчас в ФНЛ - раньше они не могли встретиться - и через год, и через два, и через десять лет будет принципиальным, я уверен в этом, - передает слова Калитвинцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо»
со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й
минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’)
оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое
место гонки бомбардиров.
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция