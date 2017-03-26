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Юрий Калитвинцев: После победы над «Тосно» интрига в борьбе за первое место в ФНЛ не умерла

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

- Такие игры выносятся за рамки. Когда играют команды, претендующие на выход в РФПЛ, говорить о рисунке и качестве надо во вторую очередь. В первую, это настрой, мотивация с обеих сторон. Качеством игры мы полностью удовлетворены. Мы играли два раза с «Тосно», и тогда качество было неплохим, но не было результата. Сегодня он был. Хорошая мужская игра двух лидеров.

- После этой победы интрига в борьбе за первое место в ФНЛ умерла?
 - Ни в коем случае. Были разрывы и в семь очков. «Тосно» желаю удачи и выхода в РФПЛ. Эта команда не обижает другие. Игры, которые будут дальше, никому не дадут расслабиться. Интрига будет до заключительного тура.

- Как вам игра Погребняка?
 - У него было мало времени. Паша - боец. Он вышел играть за коллектив. То, что от него требовалось, он сделал.

- Если «Динамо» и «Тосно» выйдут в РФПЛ - можно ли говорить, что и там это противостояние будет принципиальным?
- Это соперничество благодаря тому, что команды встретились сейчас в ФНЛ - раньше они не могли встретиться - и через год, и через два, и через десять лет будет принципиальным, я уверен в этом, - передает слова Калитвинцева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде. 

Матч

Тосно - Динамо - 1:2 (1:0)

Голы

Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)

Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)

Предупреждения:

Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция

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