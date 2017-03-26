Анатолий Катрич: «Динамо» уверено, что будет в премьер-лиге, а насчет «Тосно» – нет
Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).
- Игра нам давалась и в первом тайме, но пропустили необязательный гол. Были уверены в себе, переигрывали «Тосно» и за счет командного духа вырвали победу. На такие игры особенным образом настраивать не надо, все понимали, что это за игра.
- Все уверены, что «Тосно» и «Динамо» в следующем году будут играть в премьер-лиге. Это был матч на уровне высшего дивизиона?
- Может быть. Мы уверены, что будем в премьер-лиге, а насчет «Тосно» - нет. У нас есть цель занять первое место, думаю, мы сможем ее выполнить, - передает слова Катрича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция