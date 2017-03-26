Иван Темников: «Тосно» – хорошая команда, думаю, она выйдет в премьер-лигу

Защитник «Динамо» Иван Темников поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

- Нам забили несуразный гол после рикошета. Гол есть гол, но мы полностью контролировали ход всего матча и заслуженно победили. В перерыве тренер сказал продолжать играть так же. Мы добавили и добились закономерной победы.

- Дополнительный настрой был?

- Да, мы дважды проиграли «Тосно» в этом сезоне по результату, но не по качеству игры. Каждый понимал, что можем очень сильно оторваться от «Тосно», поэтому о настрое даже говорить не нужно. «Тосно» - хорошая команда, думаю, она выйдет в премьер-лигу, - передает слова Темникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.