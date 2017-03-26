Кирилл Панченко: Для меня играть за «Динамо» и есть очень большая мотивация. Поэтому я согласился подписать контракт

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

- На поле была мужская борьба, на которую мы и настраивались. Хороший матч получился с большим количеством стыков. Хорошо, что мы не уступили сопернику в этой борьбе.

- Уже никто не сомневается, что «Динамо» в следующем году будет в премьер-лиге. Вы от себя эту мысль гоните?

- Еще 11 туров впереди. Готовимся к каждой игре.

- Все-таки 16 очков преимущества над третьим местом.

- Это же не означает, что нам надо теперь не выходить на поле и не играть. Хочу еще поблагодарить болельщиков, их сегодня было 450 человек. Мы всегда играем с поддержкой и для них.



- Подписание нового контракта добавило вам эмоций или мотивации?

- Для меня играть за «Динамо» и есть очень большая мотивация. Поэтому я согласился подписать контракт, - передает слова Панченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.