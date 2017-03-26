Кирилл Панченко: Для меня играть за «Динамо» и есть очень большая мотивация. Поэтому я согласился подписать контракт
Форвард «Динамо» Кирилл Панченко поделился впечатлениями
от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).
- На поле была мужская борьба, на которую мы и настраивались. Хороший матч получился с большим количеством стыков. Хорошо, что мы не уступили сопернику в этой борьбе.
- Уже никто не сомневается, что «Динамо» в следующем году будет в премьер-лиге. Вы от себя эту мысль гоните?
- Еще 11 туров впереди. Готовимся к каждой игре.
- Все-таки 16 очков преимущества над третьим местом.
- Это же не означает, что нам надо теперь не выходить на поле и не играть. Хочу еще поблагодарить болельщиков, их сегодня было 450 человек. Мы всегда играем с поддержкой и для них.
- Подписание нового контракта добавило вам эмоций или мотивации?
- Для меня играть за «Динамо» и есть очень большая мотивация. Поэтому я согласился подписать контракт, - передает слова Панченко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й
минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’)
оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое
место гонки бомбардиров.
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция