Кирилл Панченко: Расстроился, что меня не вызвали в сборную России

Форвард «Динамо» Кирилл Панченко поделился мнением о непопадании в состав сборной России на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

- Конечно, я расстроился, что меня не вызвали. Ничего страшного, значит есть над чем работать.

- Матч против «Тосно» где вы забили два мяча поспособствует вашему возвращению в национальную команду?

- Не знаю. Не буду комментировать свою игру. Судить не мне, - передает слова Панченко корреспондент «Советского спорта в Санкт Петербурге».

Напомним, команда Станислава Черчесова 24 марта в Краснодаре проиграла сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. 28 числа россияне в Сочи проведут матч с Бельгией. Начало игры в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

В сезоне-2016/17 Панченко провел за «Динамо» 25 матчей в Первенстве ФНЛ и забил 18 мячей - с этим результатом 27-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров. Также на его счету три встречи в Кубке России и один забитый мяч.