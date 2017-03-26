Младен Кашчелан: Мастерство Панченко решило исход матча с «Динамо»

Капитан «Тосно» Младен Кашчелан поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Динамо» (1:2).

- Эта была уже третья игра против «Динамо», и она была похожа на предыдущие: много стыков и борьбы. Жалко, что мы не смогли закончить игру в нашу пользу. Мастерство Панченко решило исход матча.

- Только Панченко?

- «Динамо» - это не только Панченко. У них играла вся команда, все сделали вклад в победу.

- 8 очков от третьего места. Чувствуете, что премьер-лига очень близко?

- Еще 10 туров до конца. Мы не должны смотреть в таблицу, надо обращать внимание на себя и стараться побеждать в каждой игре, чтобы поскорее выйти в премьер-лигу, - передает слова Кашчелана корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.