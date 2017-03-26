Российские юниорки победили Грецию в отборочном матче ЧЕ-2017
В
матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы для игроков не
старше 17 лет футболистки юниорской сборной России победили команду Греции со
счетом (2:0).
Победу российской команде принесли Кристина Черкасов,
забившая на 38-й минуте матча и Дарья Бойко, удвоившая преимущество нашей
команды на 69-й минуте.
Россиянки
с тремя очками поднялись на третье место в группе 5. Лидируют в группе
француженки, в их активе шесть очков, следом сборная Бельгии с тремя очками.
В заключительном матче элитного раунда отборочного
турнира 29 марта сыграют с командой Бельгии.
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