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Российские юниорки победили Грецию в отборочном матче ЧЕ-2017

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В матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет футболистки юниорской сборной России победили команду Греции со счетом (2:0).

Победу российской команде принесли Кристина Черкасов, забившая на 38-й минуте матча и Дарья Бойко, удвоившая преимущество нашей команды на 69-й минуте.

Россиянки с тремя очками поднялись на третье место в группе 5. Лидируют в группе француженки, в их активе шесть очков, следом сборная Бельгии с тремя очками.

В заключительном матче элитного раунда отборочного турнира 29 марта сыграют с командой Бельгии.

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