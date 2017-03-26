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«Кубань» в меньшинстве переиграла «Нефтехимик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Кубань» на своем поле обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Владимир Обухов.

Стоит отметить, что полузащитник хозяев поля Никита Маляров на 51-й минуте не реализовал пенальти, а спустя 10 минут его одноклубник Сергей Бендзь получил красную карточку и оставил команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Кубань» с 38-ю очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, а «Нефтехимик» расположился на 20-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Николая Южанина отправятся в Воронеж, где 1 апреля сыграют с местным «Факелом», а команда из Нижнекамска в этот же день примет «Спартак-Нальчик».

ФНЛ
28-й тур

Матч

Кубань - Нефтехимик - 1:0 (1:0)

Голы

Обухов 33 (1:0).

Состав

Кубань: Дюпин, Бендзь, Бугаев, Байрыев, Марков, Лобкарёв, Гай, Маляров, Алейник, Коновалов, Обухов

Нефтехимик: Книга, Сорокин, Сурков, Морозов, Бойчук, Маляка, Петролай, Давлатов, Корнилов, Кортава, Бабырь

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

26 марта 16:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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