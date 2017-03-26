«Кубань» в меньшинстве переиграла «Нефтехимик»

В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Кубань» на своем поле обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Владимир Обухов.

Стоит отметить, что полузащитник хозяев поля Никита Маляров на 51-й минуте не реализовал пенальти, а спустя 10 минут его одноклубник Сергей Бендзь получил красную карточку и оставил команду доигрывать матч в меньшинстве.

«Кубань» с 38-ю очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице, а «Нефтехимик» расположился на 20-й строчке, имея в активе 22 балла.

В следующем туре подопечные Николая Южанина отправятся в Воронеж, где 1 апреля сыграют с местным «Факелом», а команда из Нижнекамска в этот же день примет «Спартак-Нальчик».

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28-й тур