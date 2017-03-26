«Кубань» в меньшинстве переиграла «Нефтехимик»
В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Кубань» на своем
поле обыграл «Нефтехимик» со счетом 1:0.
Единственный мяч в составе победителей забил Владимир
Обухов.
Стоит отметить, что полузащитник хозяев поля Никита
Маляров на 51-й минуте не реализовал пенальти, а спустя 10 минут его
одноклубник Сергей Бендзь получил красную карточку и оставил команду доигрывать
матч в меньшинстве.
«Кубань» с 38-ю очками поднялась на восьмое место в
турнирной таблице, а «Нефтехимик» расположился на 20-й строчке, имея в активе
22 балла.
В следующем туре подопечные Николая Южанина отправятся
в Воронеж, где 1 апреля сыграют с местным «Факелом», а команда из Нижнекамска в
этот же день примет «Спартак-Нальчик».
ФНЛ
28-й тур
Матч
Кубань - Нефтехимик - 1:0 (1:0)
Голы
Обухов 33 (1:0).
Состав
Кубань: Дюпин, Бендзь, Бугаев, Байрыев, Марков, Лобкарёв, Гай, Маляров, Алейник, Коновалов, Обухов
Нефтехимик: Книга, Сорокин, Сурков, Морозов, Бойчук, Маляка, Петролай, Давлатов, Корнилов, Кортава, Бабырь
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Кубань, Онлайн-трансляция