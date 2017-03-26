Градович 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с колумбийцем Беррио

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Евгений Градович проведет поединок с колумбийцем Уго Беррио 5 мая в Екатеринбурге, об это сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.

«Градович проведет бой с Беррио. На кону 12-раундового поединка будет титул Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 55,22 кг», - сказал Титов ТАСС.

В активе 30-летнего колумбийца 23 победы (14 нокаутом), шесть поражений и одна ничья, а на счету россиянина 22 победы (9 - нокаутом), два поражения и одна ничья.