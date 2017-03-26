Градович 5 мая в Екатеринбурге проведет бой с колумбийцем Беррио
Бывший
чемпион мира по боксу россиянин Евгений Градович проведет поединок с
колумбийцем Уго Беррио 5 мая в Екатеринбурге, об это сообщил исполнительный
директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
«Градович
проведет бой с Беррио. На кону 12-раундового поединка будет титул
Интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой
категории до 55,22 кг», - сказал Титов ТАСС.
В
активе 30-летнего колумбийца 23 победы (14 нокаутом), шесть поражений и одна
ничья, а на счету россиянина 22 победы (9 - нокаутом), два поражения и одна
ничья.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически