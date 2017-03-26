ФКСР дисквалифицировала всадницу Лосеву за жестокое обращение с лошадью

Федерация конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Светлану Лосеву на шесть месяцев за жестокое обращение с лошадью, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФКСР.

«На основании имеющихся видеоматериалов факты, изложенные в заявлении, были признаны жестокостью в отношении лошади. Бюро ФКСР приняло решение о наказании Лосевой, она дисквалифицирована на шесть месяцев, начиная с 21 марта. Всадник не имеет права принимать участие в соревнованиях. Также руководителю КСК «Ромашково» будет отправлено информационное письмо о случившемся инциденте и наказании спортсменки», - говорится в сообщении.

Напомним, Лосева в заявлении в ФКСР признала свою вину, дала обещание не совершать подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в свое отсутствие.