ФКСР дисквалифицировала всадницу Лосеву за жестокое обращение с лошадью
Федерация
конного спорта России (ФКСР) дисквалифицировала всадницу Светлану Лосеву на
шесть месяцев за жестокое обращение с лошадью, сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу ФКСР.
«На
основании имеющихся видеоматериалов факты, изложенные в заявлении, были
признаны жестокостью в отношении лошади. Бюро ФКСР приняло решение о наказании
Лосевой, она дисквалифицирована на шесть месяцев, начиная с 21 марта. Всадник
не имеет права принимать участие в соревнованиях. Также руководителю КСК
«Ромашково» будет отправлено информационное письмо о случившемся
инциденте и наказании спортсменки», - говорится в сообщении.
Напомним,
Лосева в заявлении в ФКСР признала свою вину, дала обещание не совершать
подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в
свое отсутствие.