Алессандро Костакурта: Неймар очень похож на Роналду
Экс-защитник
«Милана» и сборной Италии Алессандро Костакурта сравнил форварда «Барселоны»
Неймара с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.
«Неймар очень похож на Роналду с точки зрения личности. Он также очень популярен и активен в социальных сетях, но у бразильца отсутствуют некоторые футбольные качества, которые есть у португальца. Но, думаю, к концу своей карьеры каждый из них забьет приблизительно равное количество мячей», - приводит слова Костакурту Sky Sport Italia.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически