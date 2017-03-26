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Алессандро Костакурта: Неймар очень похож на Роналду

Источник:  Sky Sport ItalyКомментарии

Экс-защитник «Милана» и сборной Италии Алессандро Костакурта сравнил форварда «Барселоны» Неймара с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

«Неймар очень похож на Роналду с точки зрения личности. Он также очень популярен и активен в социальных сетях, но у бразильца отсутствуют некоторые футбольные качества, которые есть у португальца. Но, думаю, к концу своей карьеры каждый из них забьет приблизительно равное количество мячей», - приводит слова Костакурту Sky Sport Italia. 

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