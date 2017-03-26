Александр Конаков: Шесть золотых медалей на Кубке мира - отличный результат наших самбистов

Старший тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков оценил выступление команды на Кубке мира.

Турнир проводился в Москве 24-25 марта. В активе россиян шесть первых мест (из девяти возможных), одно второе и одно третье. Победителями стали Родион Асканаков (весовая категория до 52 кг), Александр Нестеров (57), Имран Джавадов (68), Алексей Иванов (82), Александр Туровский (90) и Паша Хархачаев (100+).

«Шесть золотых медалей - отличный результат выступления нашей команды в Кубке мира, - цитирует Конакова Р-Спорт». - Мы в целом ожидали такого успеха, но в некоторых весовых категориях хотелось бы ожидать еще более серьезного соперничества. Главный же итог соревнований - то, что мы выполнили основную задачу, поставленную перед сборной России, и выиграли первое командное место».