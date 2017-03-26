Власов может провести бой с экс-чемпионом мира, поляком Гловацки

Боксер Максим Власов может провести бой с бывшим чемпионом мира поляком Кшиштофом Гловацки, заявил промоутер российского спортсмена Шамир Петросян.

«Мы ведем переговоры с соперниками уровня топ, пока достаточно сложно договориться с кем-то. Наиболее вероятно пока, что соперником может стать Гловацки, с ним переговоры идут лучше», - сказал Петросян ТАСС.

Напомним, ранее Власов нокаутировал во втором раунде венгра Тамаша Лоди.Всего в активе россиянина 38 побед (21 - нокаутом), два поражения.

Гловацки уступил титул чемпиона мира Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 90,71 кг в сентябре прошлого года, проиграв по очкам украинцу Александру Усику, у поляка 26 побед (16 нокаутом) и одно поражение.