Власов может провести бой с экс-чемпионом мира, поляком Гловацки
Боксер
Максим Власов может провести бой с бывшим чемпионом мира поляком Кшиштофом
Гловацки, заявил промоутер российского спортсмена Шамир Петросян.
«Мы ведем переговоры с соперниками уровня топ,
пока достаточно сложно договориться с кем-то. Наиболее вероятно пока, что
соперником может стать Гловацки, с ним переговоры идут лучше», - сказал
Петросян ТАСС.
Напомним, ранее Власов нокаутировал во втором раунде
венгра Тамаша Лоди.Всего в активе россиянина 38 побед (21 - нокаутом), два
поражения.
Гловацки уступил титул чемпиона мира Всемирной
боксерской организации (WBO) в весе до 90,71 кг в сентябре прошлого года,
проиграв по очкам украинцу Александру Усику, у поляка 26 побед (16 нокаутом) и
одно поражение.
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