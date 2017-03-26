Григорий Чиркин: Надо отдать должное мастерству Панченко - все-таки его в сборную вызывают
Защитник «Тосно» Григорий Чиркин поделился впечатлениями
от матча 28-го тура ФНЛ против «Динамо» (1:2).
- Не успели вовремя сделать замену и освежить игру, немного подсели и начали делать много ошибок в передачах. «Динамо» больше контролировало мяч и больше сил оставило на концовку встречи. Ну и надо отдать должное Панченко и его мастерству. Тут все понятно, игрок в сборную все-таки вызывается.
- У вас комфортный отрыв от третьего места. Понимаете, что уже почти в премьер-лиге?
- Пока не думаем об этом. Если вдруг проиграем еще игру, а СКА выиграет - уже пять очков останется, поэтому еще ничего не ясно. Играть и играть, - передает слова Чиркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й
минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’)
оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое
место гонки бомбардиров.
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция