Григорий Чиркин: Надо отдать должное мастерству Панченко - все-таки его в сборную вызывают

Защитник «Тосно» Григорий Чиркин поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Динамо» (1:2).

- Не успели вовремя сделать замену и освежить игру, немного подсели и начали делать много ошибок в передачах. «Динамо» больше контролировало мяч и больше сил оставило на концовку встречи. Ну и надо отдать должное Панченко и его мастерству. Тут все понятно, игрок в сборную все-таки вызывается.

- У вас комфортный отрыв от третьего места. Понимаете, что уже почти в премьер-лиге?

- Пока не думаем об этом. Если вдруг проиграем еще игру, а СКА выиграет - уже пять очков останется, поэтому еще ничего не ясно. Играть и играть, - передает слова Чиркина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.