Дмитрий Белоруков: Дзюба, скоро увидимся в премьер-лиге

Защитник «Динамо» Дмитрий Белоруков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

- Всю игру контролировали, но пропустили с полумомента: мяч срикошетил и залетел в ворота. Этот мяч только добавил нам эмоций. Мы понимали важность игры: либо отрываемся, либо «Тосно» подходит к нам вплотную. Еще хотели реабилитироваться за предыдущие матчи и доказать, что уступали не по игре.

- Отрыв от третьего места теперь 16 очков. В голове уже есть понимание, что задача решена?

- В голове мы в премьер-лиге со старта чемпионата. Загадывать не будем, а просто попытаемся выиграть все оставшиеся матчи для наших болельщиков и сделать отрыв еще больше.

- Артем Дзюба периодически вас вспоминает и даже немного скучает в премьер-лиге.

- Может, соскучился. Артем, скоро увидимся (смеется), - сказал Белоруков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо» со счетом 1:2.

За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’) оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое место гонки бомбардиров.

Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.