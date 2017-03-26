Дмитрий Белоруков: Дзюба, скоро увидимся в премьер-лиге
Защитник «Динамо» Дмитрий Белоруков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями
от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).
- Всю игру контролировали, но пропустили с полумомента: мяч срикошетил и залетел в ворота. Этот мяч только добавил нам эмоций. Мы понимали важность игры: либо отрываемся, либо «Тосно» подходит к нам вплотную. Еще хотели реабилитироваться за предыдущие матчи и доказать, что уступали не по игре.
- Отрыв от третьего места теперь 16 очков. В голове уже есть понимание, что задача решена?
- В голове мы в премьер-лиге со старта чемпионата. Загадывать не будем, а просто попытаемся выиграть все оставшиеся матчи для наших болельщиков и сделать отрыв еще больше.
- Артем Дзюба периодически вас вспоминает и даже немного скучает в премьер-лиге.
- Может, соскучился. Артем, скоро увидимся (смеется), - сказал Белоруков в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 28-го тура ФНЛ «Тосно» дома проиграло «Динамо»
со счетом 1:2.
За клуб из Ленинградской области единственный мяч на 35-й
минуте забил Максим Палиенко, в составе бело-голубых дубль за три минуты (66’, 69’)
оформил Кирилл Панченко – 17-й и 18-й мячи нападающего вывели его на первое
место гонки бомбардиров.
Подопечные Юрия Калитвинцева занимают первое место в турнирной таблице с 62 очками, тосненцы идут на второй строчке, имея в активе 54 очка. Следующий матч москвичи проведут дома 1 апреля против «Тамбова», «Тосно» в этот же день встретится с «Балтикой» в Калининграде.
Матч
Голы
Палиенко 35 (1:0). Панченко 66 (1:1). Панченко 69 (1:2).
Состав
Тосно: Нигматуллин, Буйволов, Абазов, Гарбуз (Сухарев, 80), Дугалич, Богаев (Киреенко, 37), Кашчелан, Палиенко (Галиулин, 71), Мухаметшин, Заболотный, Милевский (Чиркин, 68)
Динамо: Шунин, Хольмен, Козлов, Белоруков, Калугин, Темников, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 90), Панченко, Луценко (Погребняк, 77)
Предупреждения:
Гарбуз, 65; Галиулин, 72; Буйволов, 83 - Темников, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
26 марта 16:00, Электрон, Текстовая трансляция