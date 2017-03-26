Виталий Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцев
Вице-премьер
РФ Виталий Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять
участие в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии.
«Наверное, нет. Скорее всего, будет уже в июне
окончательно, а сейчас должен почувствовать команду», - сказал Мутко ТАСС,
отвечая на вопрос, сможет ли Фернандес сыграть с бельгийцами.
Напомним, матч Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта и пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция
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