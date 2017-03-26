Виталий Мутко: Фернандес не сыграет за сборную России против бельгийцев

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в товарищеском матче сборной России с командой Бельгии.

«Наверное, нет. Скорее всего, будет уже в июне окончательно, а сейчас должен почувствовать команду», - сказал Мутко ТАСС, отвечая на вопрос, сможет ли Фернандес сыграть с бельгийцами.

Напомним, матч Россия – Бельгия состоится во вторник, 28 марта и пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».