Илья Воробьев: «Магнитка и «Ак Барс» показывают хороший «плей-оффовский» хоккей
Наставники магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса» были немногословны после второго матча финальной серии Восточной конференции КХЛ.
Напомним, уральский клуб взял верх со счетом 2:0 и с таким же счетом повел в серии.
Илья Воробьев, главный тренер «Металлурга»:
- Хороший «плей-оффовский» хоккей. Работаем
дальше.
- У
«Металлурга» пока не идет игра в большинстве. Доверитесь проверенным сочетаниям
или будете искать новые?
- Будем смотреть, думать. У нас же постоянно не может продолжаться 48%, иногда оно должно падать. Команда соперника тоже ведь разбирает, мы разбираем. Подумаем.
Зинэтула Билялетдинов, главный тренер «Ак
Барса»:
- Мы должны сделать выводы и готовиться к
следующей игре. Все.
– Насколько серьезно повреждение
Лукоянова?
- Не готов вам ответить.
- Моменты создаются, но реализация
хромает. Ваши комментарии?
- Есть вопросы такие, да. Будем стараться решить.
- Не планируете вернуть Ткачева к Азеведо
и Секачу?
- Мы подумаем.
- Свитова ждать в Казани?
- Не готов ответить?
Металлург Мг - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Тимкин (Косов, Хабаров), 1:16 (1:0). Зарипов (Коварж, Мозякин), 30:57 (2:0). 26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Металлург Мг - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Тимкин (Косов, Хабаров), 1:16 (1:0). Зарипов (Коварж, Мозякин), 30:57 (2:0).
26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция