Илья Воробьев: «Магнитка и «Ак Барс» показывают хороший «плей-оффовский» хоккей

Наставники магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса» были немногословны после второго матча финальной серии Восточной конференции КХЛ.

Напомним, уральский клуб взял верх со счетом 2:0 и с таким же счетом повел в серии.

Илья Воробьев, главный тренер «Металлурга»:

- Хороший «плей-оффовский» хоккей. Работаем дальше.

- У «Металлурга» пока не идет игра в большинстве. Доверитесь проверенным сочетаниям или будете искать новые?

- Будем смотреть, думать. У нас же постоянно не может продолжаться 48%, иногда оно должно падать. Команда соперника тоже ведь разбирает, мы разбираем. Подумаем.



Зинэтула Билялетдинов, главный тренер «Ак Барса»:

- Мы должны сделать выводы и готовиться к следующей игре. Все.

– Насколько серьезно повреждение Лукоянова?

- Не готов вам ответить.



- Моменты создаются, но реализация хромает. Ваши комментарии?

- Есть вопросы такие, да. Будем стараться решить.



- Не планируете вернуть Ткачева к Азеведо и Секачу?

- Мы подумаем.



- Свитова ждать в Казани?

- Не готов ответить?