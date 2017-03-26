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Илья Воробьев: «Магнитка и «Ак Барс» показывают хороший «плей-оффовский» хоккей

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Наставники магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса» были немногословны после второго матча финальной серии Восточной конференции КХЛ.

Напомним, уральский клуб взял верх со счетом 2:0 и с таким же счетом повел в серии.

Илья Воробьев, главный тренер «Металлурга»:

- Хороший «плей-оффовский» хоккей. Работаем дальше.

-  У «Металлурга» пока не идет игра в большинстве. Доверитесь проверенным сочетаниям или будете искать новые?
- Будем смотреть, думать. У нас же постоянно не может продолжаться 48%, иногда оно должно падать. Команда соперника тоже ведь разбирает, мы разбираем. Подумаем.

Зинэтула Билялетдинов, главный тренер «Ак Барса»:

- Мы должны сделать выводы и готовиться к следующей игре. Все.

– Насколько серьезно повреждение Лукоянова?
- Не готов вам ответить.

 - Моменты создаются, но реализация хромает. Ваши комментарии?
- Есть вопросы такие, да. Будем стараться решить.

- Не планируете вернуть Ткачева к Азеведо и Секачу?
- Мы подумаем.

- Свитова ждать в Казани?
- Не готов ответить?

Матч

Металлург Мг - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Тимкин (Косов, Хабаров), 1:16 (1:0). Зарипов (Коварж, Мозякин), 30:57 (2:0).

Место и дата

26 марта 15:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция


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