Голы Петрова и Осипова принесли победу «Мордовии» в матче с «Факелом»
В
матче 28-го тура первенства ФНЛ «Мордовия» на своем поле обыграла «Факел» со
счетом 2:0.
В составе победителей мячи забили Илья Петров и
Евгений Осипов.
«Факел» с 42 очками занимает четвертое место в
турнирной таблице, а «Мордовия» расположилась на 17-й строчке, имея в активе 29
баллов.
В следующем туре саранская команда отправится в
Саратов, где 1 апреля сыграет с местным «Соколом», а подопечные Павла Гусева в
этот же день примут «Кубань».
ФНЛ
28-й тур
Матч
Голы
Петров 11 (1:0). Осипов 50 (2:0).
Состав
Мордовия: Леонов, Осипов, Лебедев, Навлётов, Сабитов, Багаев, Сысуев, Петров, Кренделев, Дегтярёв, Деобальд
Факел: Кобзев, Шахов, Осипенко, Багаев, Иванов, Тихий, Каюмов, Свежов, Соловьёв, Болов, Касьян
Предупреждения:
нет - Иванов, 7
Судья:
Николай Волошин (Россия)
Место и дата
26 марта 17:00, Старт, Онлайн-трансляция