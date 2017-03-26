Россиянин Файфер победил аргентинца Кренца в бою за вакантный титул IBF International

Россиянин Руслан Файфер взял верх на аргентинцем Сезаром Кренцем в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF в первой тяжелой весовой категории.

Для победы в поединке, прошедшем сегодня в Петербурге, Файферу хватило менее двух раундов. После мощного удара по корпусу южноамериканец оказался в нокдауне, и судья в итоге остановил поединок.

Отметим, что Файфер не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 19 побед.