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Россиянин Файфер победил аргентинца Кренца в бою за вакантный титул IBF International

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Руслан Файфер взял верх на аргентинцем Сезаром Кренцем в бою за вакантный титул интернационального чемпиона по версии IBF в первой тяжелой весовой категории.

Для победы в поединке, прошедшем сегодня в Петербурге, Файферу хватило менее двух раундов. После мощного удара по корпусу южноамериканец оказался в нокдауне, и судья в итоге остановил поединок.

Отметим, что Файфер не знает поражений на профессиональном ринге, одержав 19 побед.

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