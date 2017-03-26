В сборную США для участия в ЧМ-2017 позвали хоккеисток из низшей студенческой лиги

Ассоциация хоккея США договорилась с игроками третьего дивизиона национальной студенческой лиги об участии во взрослом чемпионате мира 2017 года среди женщин, сообщает ESPN.

Ранее игроки американской женской сборной заявили о намерении бойкотировать турнир из-за разногласий с федерацией по поводу суммы премиальных за выступление на чемпионате.

Тем не менее руководство ассоциации хоккея США рассчитывает на то, что взаимопонимание с ведущими хоккеистками будет найдено.

Чемпионат мира пройдет с 31 марта по 8 апреля в американском Плимуте. Сборная США на групповом этапе сыграет с Канадой, Финляндией и Россией.