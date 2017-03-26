Московская «Дина» стала победителем Кубка России по мини-футболу
В
ответном матче финала Кубка России по мини-футболу московская «Дина» уступила
подмосковному «Динамо» со счетом 2:3, но по сумме двух встреч стала
победительницей турнира.
В
составе победителей мячи забили Александр Фукин, Сергей Сергеев и Нандо , а у
гостей отличились Эскердинья и Сергей Абрамов.
В
первом матче «Дина» одержала победу со счетом 5:3 и таким образом по сумме двух
встреч (7:6) московский клуб в восьмой раз стал обладателем Кубка России.
Напомним,
в последней раз москвичи выигрывали этот трофей в 1999-м году.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически