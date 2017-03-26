Анна Сидорова: В финале почти не волновались

Скип сборной России Анна Сидорова прокомментировал а «Советскому спорту» результат чемпионата мира, на котором наша команда завоевала серебряную медаль.

- Какие ощущения сейчас испытываете? Радость от серебра? Сожаление о проигранном золоте?

- Наверное, все вместе. Проигрывать всегда неприятно. Болезненно. Особенно – проигрывать в финале. Конечно, мы мечтали о золоте! Очень хотели взять реванш у сборной Канады за два поражения по ходу турнира. Не получилось. Однако и это серебро – почти как золото! Все-таки, исторический успех – раньше наша команда не поднималась выше третьего места.

- Сильно волновались перед финальным матчем?

- Волнения почти не было. Финальные матчи в этом плане всегда играть чуть легче - ведь есть уверенность, что ты уже в медалях. Старались максимально расслабиться и просто показать хороший кёрлинг. Кстати, команда Рэйчел Хоман третий раз в своей карьере вышла финал чемпионата мира. И только с третьей попытки им, наконец, удалось добиться победы.