Президент АМФР: «Динамо» и «Дина» не заплатили игрокам за несколько месяцев

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поведал о финансовых проблемах подмосковного «Динамо» и столичной «Дины».

Сегодня «Дина» в Щелково проиграла «Динамо» (2:3) в ответном матче финала Кубка России, но по сумме двух встреч выиграла турнир. Футболисты обеих команд демонстративно отказывались играть в первую минуту встречи, пытаясь привлечь внимание к долгам по зарплате.

«Существует проблема несвоевременной выплаты заработных плати в одной, и в другой командах. Футболисты, не оповещая никого, решили сделать такую акцию на первом и втором матчах финала Кубка страны. Они, наверное, находятся уже в отчаянном состоянии, потому что несколько месяцев не получают зарплаты, и таким образом решили привлечь внимание руководства. Пока что игроки официально не подавали в палату по разрешению споров, а делают такие шаги», - сказал Алиев.