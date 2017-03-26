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Голы Дефо и Варди принесли Англии победу над Литвой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Англии дома обыграла команду Литвы (2:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.

Счет на 21-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джермейн Дефо. Во втором тайме Джейми Варди удвоил преимущество своей команды. 

Англичане с 13 очками упрочили свое лидерство в группе F. Литовцы с пятью баллами на данный момент - на четвертой строчке.

10 июня Англия сыграет на выезде с Шотландией, а Литва в тот же день примет Словакию.

Матч

Англия - Литва - 2:0 (1:0)

Голы

Дефо 22 (1:0). Варди 66 (2:0).

Состав

Англия: Харт, Бертран, Стоунз, Кин, Уокер, Дайер, Лаллана, Стерлинг (Варди, 60), Окслейд-Чемберлен, Алли, Дефо (Рэшфорд, 60)

Литва: Шеткус, Киянскас, Климавичюс, Славицкас, Вейткунас, Вальскис, Новиковас (Григаравичус, 54), Жулпа, Сливка, Куклис, Черных

Предупреждения:

нет - Вейткунас, 46; Жулпа, 59

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

26 марта 19:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция

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