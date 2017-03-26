Голы Дефо и Варди принесли Англии победу над Литвой

Сборная Англии дома обыграла команду Литвы (2:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.

Счет на 21-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джермейн Дефо. Во втором тайме Джейми Варди удвоил преимущество своей команды.

Англичане с 13 очками упрочили свое лидерство в группе F. Литовцы с пятью баллами на данный момент - на четвертой строчке.

10 июня Англия сыграет на выезде с Шотландией, а Литва в тот же день примет Словакию.