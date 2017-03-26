Голы Дефо и Варди принесли Англии победу над Литвой
Сборная Англии дома обыграла команду Литвы (2:0) в пятом туре отборочного цикла чемпионата мира-2018.
Счет на 21-й минуте открыл нападающий хозяев поля Джермейн Дефо. Во втором тайме Джейми Варди удвоил преимущество своей команды.
Англичане с 13 очками упрочили свое лидерство в группе F. Литовцы с пятью баллами на данный момент - на четвертой строчке.
10 июня Англия сыграет на выезде с Шотландией, а Литва в тот же день примет Словакию.
Матч
Голы
Дефо 22 (1:0). Варди 66 (2:0).
Состав
Англия: Харт, Бертран, Стоунз, Кин, Уокер, Дайер, Лаллана, Стерлинг (Варди, 60), Окслейд-Чемберлен, Алли, Дефо (Рэшфорд, 60)
Литва: Шеткус, Киянскас, Климавичюс, Славицкас, Вейткунас, Вальскис, Новиковас (Григаравичус, 54), Жулпа, Сливка, Куклис, Черных
Предупреждения:
нет - Вейткунас, 46; Жулпа, 59
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
26 марта 19:00, Уэмбли, Онлайн-трансляция