Евгений Малкин пропустит шестой матч кряду из-за травмы
Российский
форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч c «Филадельфией» из-за травмы верхней части
тела.
Эта встреча станет уже шестой кряду, в которой
30-летний россиянин не примет участие.
Напомним, Евгений получил травму 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4).
Напомним, встреча «Питтсбурга» с «Флайерз» состоится в ночь с воскресенья на понедельник.
Матч
Место и дата
27 марта 02:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
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