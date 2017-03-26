Евгений Малкин пропустит шестой матч кряду из-за травмы

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустит матч c «Филадельфией» из-за травмы верхней части тела.

Эта встреча станет уже шестой кряду, в которой 30-летний россиянин не примет участие.

Напомним, Евгений получил травму 15 марта в матче против «Филадельфии» (0:4).

Напомним, встреча «Питтсбурга» с «Флайерз» состоится в ночь с воскресенья на понедельник.