Сборная Казахстана вдесятером уступила Армении

Сборная Армении дома обыграла команду Казахстана (2:0) в пятом туре отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Игра получилась грубой: главный судья предъявил игрокам семь желтых карточек. Для защитника гостей Сергея Малого полученное на 64-й минуте предупреждение стало вторым и он покинул поле.

После этого хозяева поля усилили давление и дважды поразили ворота соперника. Отличились Генрих Мхитарян (73-я минута) и Ораз Озбилиз (75-я).

Армяне с 6 очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке.

10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.