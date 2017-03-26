Сборная Казахстана вдесятером уступила Армении
Сборная Армении дома обыграла команду Казахстана (2:0) в пятом туре отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Игра получилась грубой: главный судья предъявил игрокам семь желтых карточек. Для защитника гостей Сергея Малого полученное на 64-й минуте предупреждение стало вторым и он покинул поле.
После этого хозяева поля усилили давление и дважды поразили ворота соперника. Отличились Генрих Мхитарян (73-я минута) и Ораз Озбилиз (75-я).
Армяне с 6 очками занимают на данный момент четвертое место в группе Е, команда Александра Бородюка с двумя баллами - на последней, шестой строчке.
10 июня Армения сыграет на выезде с Черногорией, а Казахстан в тот же день примет Данию.
Матч
Армения - Казахстан - 2:0 (0:0)
Голы
Мхитарян 73 (1:0). Озбилиз 75 (2:0).
Состав
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Айрапетян, Андонян, Малакян, Казарян (Барсегян, 5), Оганесян К., Мхитарян, Пиццелли, Саркисов (Озбилиз, 70)
Казахстан: Лория, Бейсебеков, Шомко, Куат, Малый, Суюмбаев, Исламхан, Тагыберген, Нургалиев, Тунгушбаев, Нусербаев
Предупреждения:
Саркисов, 28; Ароян, 48 - Бейсебеков, 18; Малый, 20
Судья:
Александр Ставрев (Македония)
Место и дата
26 марта 19:00, Раздан, Онлайн-трансляция