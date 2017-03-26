Максим Беляев: Пенальти в матче с «Зенитом»? Я попал в ловушку Дзюбы

Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением об эпизоде матча 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2), после которого в ворота туляков был назначен пенальти.

– Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки - стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру.

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В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону, - приводит слова Беляева «Р-Спорт».

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Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.