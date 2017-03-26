Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Футбол  Тосно1 : 2Динамо
Футбол  Англия2 : 0Литва
Хоккей  Металлург2 : 0Ак Барс
Футбол  Азербайджан1 : 4Германия
Футбол  Шотландия0 : 0Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Беляев: Пенальти в матче с «Зенитом»? Я попал в ловушку Дзюбы

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Арсенала» Максим Беляев поделился мнением об эпизоде матча 20-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:2), после которого в ворота туляков был назначен пенальти.

– Я, можно сказать, попался в ловушку Дзюбы. Он обхватывал меня двумя руками и вместе со мной пытался развернуться. То есть, сначала был фол с его стороны, но обзор судьи не позволяет ему увидеть руки нападающего, потому что они находятся у него за спиной. Он хватал меня за майку, за части тела. Мне кажется, в таких моментах судьи должны знать манеру игры каждого футболиста атаки - стоит он на ногах или валится при первой возможности. Мне кажется, нужно было просто продолжить игру.

«Зенит» сильнее всех. По делу ли самоуверен Луческу и где «рука Питера»?

В принципе, судейство того матча было нормальным. Было несколько спорных эпизодов, которые можно было бы трактовать в ту или иную сторону, - приводит слова Беляева «Р-Спорт».

Два гола - два нарушения. Разбор судейских решений в пользу «Зенита»

Напомним, «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Арсенал» со счетом 2:0. Первый гол на свой счет записал Доменико Кришито, реализовавший пенальти за фол на Артеме Дзюбе. Второй мяч забил Мигель Данни.  

После этой встречи петербуржцы, как и ЦСКА, имеют 39 очков, однако москвичи занимают второе место по дополнительным показателям. От лидера чемпионата «Спартака» сине-бело-голубые отстают на шесть очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 апреля в Казани против «Рубина». Матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Дзюба, скоро увидимся». «Динамо» передает привет РФПЛ«Дзюба, скоро увидимся». «Динамо» передает привет РФПЛ«Тосно» сетует на мастерство Панченко, Кирилл переживает из-за непопадания в сборную, а Белоруков предвкушает возвращение «Динамо» в РФПЛ.Дмитрий Белоруков: Дзюба, скоро увидимся в премьер-лигеЗащитник «Динамо» Дмитрий Белоруков в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча 28-го тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).Вадим Скрипченко: Жалоб от меня не услышите!Вадим Скрипченко: Жалоб от меня не услышите!Главный тренер «Крыльев Советов» дал интервью «Советскому спорту».Новгородский ОМОН предотвратил драку фанатов «Зенита» и «Динамо»Полиция предотвратила столкновение болельщиков московского «Динамо» и питерского «Зенита» на стадионе в Великом Новгороде во время матча 28-го тура ФНЛ между столичным клубом и «Тосно» из Ленинградской области. Об этом в своем твиттере сообщил ведущий радиостанции «Спорт ФМ» Дмитрий Дерунец.Ари - лучший игрок «Локомотива» в мартеБолельщики признали нападающего Ари лучшим футболистом «Локомотива» в нынешнем месяце.Дубль Витиньо принес ЦСКА победу над «Арсеналом»ЦСКА взял верх над тульским «Арсеналом» (2:0) в товарищеском матче.Михаил Осинов: Присвоение ростовскому стадиону имени Понедельника – абсолютно правильное решениеСоветник генерального директора «Ростова» по спортивным вопросам Михаил Осинов прокомментировал решение клуба присвоить имя Виктора Понедельника стадиону «Олимп-2».Стадиону «Ростова» будет присвоено имя Виктора ПонедельникаСтадиону «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, где проводит свои домашние матчи «Ростов», будет присвоено имя известного советского футболиста Виктора Понедельника, сообщается на официальном сайте клуба.Двое болельщиков «Спартака», получившие ножевые ранения в Белграде, находятся в тяжелом состоянииДвое российских болельщиков, получившие ножевые ранения после товарищеского матча «Спартака» с «Црвеной Звездой», находятся в тяжелом состоянии в одной из белградских больниц, сообщает RT.Дмитрий Тарасов: Жду опровержения от РЕН ТВ, я ничего не комментировалПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что не давал комментарии телеканалу РЕН ТВ по игре сборной России. В связи с этим он ждет опровержения своих слов.Гол Данни на 90-й минуте принес «Зениту» победу над «Уфой»«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Уфу» со счетом 1:0.«Фенербахче» хочет обменять Попова на ЭменикеТурецкий «Фенербахче» предложил «Спартаку» произвести обмен полузащитника красно-белых Ивелина Попова на форварда Эммануэля Эменике.Маурисио: Коста сломал мне нос, а после матча принес бразильских ореховМаурисио: Коста сломал мне нос, а после матча принес бразильских ореховЗащитник «Спартака» Маурисио рассказал в интервью ESPN.com.br о самых ярких воспоминаниях в карьере.«Зенит» – «Уфа». Кержаков и Новосельцев выйдут в стартовом сотавеТренерский штаб «Зенита» определился с составом на товарищеский матч против «Уфы».Три болельщика «Спартака» получили ножевые ранения после матча с «Црвеной Звездой»После товарищеского матча «Црвена Звезда» - «Спартак» (2:1) в Белграде были госпитализированы болельщики российского клуба. У них ножевые ранения.«Валенсия» интересуется НатхоПолузащитник ЦСКА Бибрас Натхо попал в сферу интересов «Валенсии», сообщает Fichajes.«Спартак» уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче«Спартак» в Белграде уступил «Црвене Звезде» (1:2) в товарищеской встрече.Джикия, Кокорин и другие игроки РФПЛ, от которых стоит ждать прорыва веснойДжикия, Кокорин и другие игроки РФПЛ, от которых стоит ждать прорыва весной«Советский спорт» собрал сборную РФПЛ из тех, кто должен обязательно проявить себя этой весной.Леонтьев и Давыдов - в основе «Спартака» на матч с «Црвеной Звездой»Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с сербской «Црвеной Звездой».«Томь» разгромила свою «молодежку» в контрольном матче«Томь» в контрольной встрече одержала крупную победу над молодежной командой клуба.
Футбол
Сборная Казахстана вдесятером уступила Армении
Футбол
Дубль Шюррле помог сборной Германии разгромить на выезде Азербайджан
Футзал
Президент АМФР: «Динамо» и «Дина» не заплатили игрокам за несколько месяцев
Керлинг
Анна Сидорова: В финале почти не волновались
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Максим Беляев
Максим Беляеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости