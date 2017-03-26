Дубль Шюррле помог сборной Германии разгромить на выезде Азербайджан

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Германии обыграла на выезде команду Азербайджана со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по разу отличились Томас Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч забил Дмитрий Назаров.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.

В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.

В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино, а Азербайджан в этот же день встретится с Северной Ирландией.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа С

5-й тур