Дубль Шюррле помог сборной Германии разгромить на выезде Азербайджан
В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная
Германии обыграла на выезде команду Азербайджана со счетом 4:1.
В составе победителей дубль оформил Андре Шюррле и по
разу отличились Томас Мюллер и Марио Гомес, а у хозяев поля единственный мяч
забил Дмитрий Назаров.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
матча.
В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут
чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан,
следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.
В следующем туре Германия 10 июня примет команду Сан-Марино,
а Азербайджан в этот же день встретится с Северной Ирландией.
ЧМ-2018.
Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур
Матч
Азербайджан - Германия - 1:4 (1:3)
Голы
Шюррле 19 (0:1). Назаров 31 (1:1). Мюллер 36 (1:2). Гомес 45 (1:3). Шюррле 81 (1:4).
Состав
Азербайджан: Агаев К., Гараев, Пашаев, Мирзабеков, Гусейнов Б., Садыхов, Гусейнов Д., Исмайлов (Гурбанов, 83), Амиргулиев (Паскуаль, 88), Шейдаев (Йылмаз, 68), Назаров
Германия: Лено, Хуммельс, Хектор, Хёведес, Хедира, Дракслер (Сане, 85), Кроос (Руди, 89), Шюррле, Киммих, Гомес (Озил, 61), Мюллер
Предупреждения:
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
26 марта 19:00, Стадион им. Тофика Бахрамова, Текстовая трансляция