Сборная Чехии забила шесть безответных мячей в ворота Сан-Марино
В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Чехии
разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:0.
В составе победителей по два мяча забили Антонин Барак
и Владимир Дарида и по одному – Теодор Гебре Селасси и Михал Крменчик.
В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут
чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан,
следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе
заработанных очков.
В следующем туре Чехия 10 июня на выезде сыграет со
сборной Норвегии, а Сан-Марино в этот же день встретится с Германией.
ЧМ-2018.
Квалификация
Европа
Группа С
5-й тур
Матч
Сан-Марино - Чехия - 0:6 (0:5)
Голы
Барак 17 (0:1). Дарида 19 (0:2). Барак 24 (0:3). Селасси 26 (0:4). Крменчик 43 (0:5). Дарида 77 (0:6 - пен.).
Состав
Сан-Марино: Симончини А., Витаоли Ф., Чезарини, Симончини Д., Дзафферани, Палацци, Доменикони, Ринальди (Томаззини, 62), Червеллини, Стефанелли, Витаоли М.
Чехия: Вацлик, Сивок, Брабец, Селасси, Новак, Янкто, Дочкал, Дарида, Крейчи, Крменчик, Барак
Предупреждения:
Витаоли М., 45 - нет
Судья:
Кристо Тохвер (Эстония)
Место и дата
26 марта 19:00, Серравалле Б, Онлайн-трансляция