Сборная Чехии забила шесть безответных мячей в ворота Сан-Марино

В матче европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Чехии разгромила команду Сан-Марино со счетом 6:0.

В составе победителей по два мяча забили Антонин Барак и Владимир Дарида и по одному – Теодор Гебре Селасси и Михал Крменчик.

В группе С лидируют немцы с 15-ю очками, вторыми идут чехи (8 очков), третью строчку с семью очками делят Северная Ирландия и Азербаджан, следом Норвегия (3 очка), замыкает группу Сан-Марино, с нулем в графе заработанных очков.

В следующем туре Чехия 10 июня на выезде сыграет со сборной Норвегии, а Сан-Марино в этот же день встретится с Германией.

ЧМ-2018. Квалификация

Европа

Группа С

5-й тур