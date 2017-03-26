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ЮФУ не догнал лидера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хотя футболисты ЮФУ одержали победу дома на десятом межрегиональном турнире Премьер-группы НСФЛ, который прошел с 23 по 25 марта, они не догнали лидера сезона ТГУ.

ЮФУ упустил победу на последних минутах встречи с КНИТУ-КАИ и занял вторую строчку в турнирной таблице. Сборная КНИТУ-КАИ набрала первые очки в турнире и теперь находится лишь в 2-х очках от спасительного 14-го места.

Результаты

КНИТУ-КАИ (Казань) – ДГТУ (Махачкала) 1:5

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – СПбГУ (Санкт-Петербург) 1:0

СПбГУ (Санкт-Петербург) – КНИТУ-КАИ (Казань) 0:1

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – ДГТУ (Махачкала) 7:3

ДГТУ (Махачкала) – СПбГУ (Санкт-Петербург) 0:2

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – КНИТУ-КАИ (Казань) 1:1

Положение команд (после десятого турнира)

ТГУ (Тамбов) – 20 очков (9 матчей)

ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 18 (9)

СГАФКСТ (Смоленск) – 15 (6)

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) – 13 (6)

СГУ (Саратов) – 13 (6)

ЧГУ (Грозный) – 13 (6)

УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)

ОрёлГУ (Орёл) – 11 (9)

КубГУ (Краснодар) – 10 (6)

РЭУ (Москва) – 10 (6)

КФУ (Симферополь) – 8 (9)

СКФУ (Ставрополь) – 7 (6)

ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)

МФТИ (Долгопрудный) – 6 (9)

КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)

СПбГУ (Санкт-Петербург) – 4 (9)

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