ЮФУ не догнал лидера
Хотя футболисты ЮФУ одержали победу дома на десятом межрегиональном турнире Премьер-группы НСФЛ, который прошел с 23 по 25 марта, они не догнали лидера сезона ТГУ.
ЮФУ упустил победу на последних минутах встречи с КНИТУ-КАИ и занял вторую строчку в турнирной таблице. Сборная КНИТУ-КАИ набрала первые очки в турнире и теперь находится лишь в 2-х очках от спасительного 14-го места.
Результаты
КНИТУ-КАИ (Казань) – ДГТУ (Махачкала) 1:5
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – СПбГУ (Санкт-Петербург
СПбГУ (Санкт-Петербург
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – ДГТУ (Махачкала) 7:3
ДГТУ (Махачкала) – СПбГУ (Санкт-Петербург
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – КНИТУ-КАИ (Казань) 1:1
Положение команд (после десятого турнира)
ТГУ (Тамбов) – 20 очков (9 матчей)
ЮФУ (Ростов-на-Дону) – 18 (9)
СГАФКСТ (Смоленск) – 15 (6)
СПбГУПТД (Санкт-Петербург
СГУ (Саратов) – 13 (6)
ЧГУ (Грозный) – 13 (6)
УрФУ (Екатеринбург) – 12 (6)
ОрёлГУ (Орёл) – 11 (9)
КубГУ (Краснодар) – 10 (6)
РЭУ (Москва) – 10 (6)
КФУ (Симферополь) – 8 (9)
СКФУ (Ставрополь) – 7 (6)
ДГТУ (Махачкала) – 6 (9)
КНИТУ-КАИ (Казань) – 4 (9)
СПбГУ (Санкт-Петербург