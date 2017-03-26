Футболисты сборной России прилетели в Сочи (видео)
Российская
сборная по футболу прилетела в Сочи, где проведет товарищеский матч с командой
Бельгии.
«Мы на месте! Завтра - предматчевая тренировка», - говорится в официальном твитере сборной России.
Встреча в аэропорту Сочи! pic.twitter.com/m5FI2YVNbm— Сборная России (@TeamRussia) 26 марта 2017 г.
Напомним, матч состоится на стадионе «Фишт» во вторник, 28-го марта и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция
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