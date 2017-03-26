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Футболисты сборной России прилетели в Сочи (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская сборная по футболу прилетела в Сочи, где проведет товарищеский матч с командой Бельгии.

«Мы на месте! Завтра - предматчевая тренировка», - говорится в официальном твитере сборной России.

Напомним, матч состоится на стадионе «Фишт» во вторник, 28-го марта и начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч

Россия - Бельгия

Место и дата

28 марта 19:00, Фишт, Онлайн-трансляция

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