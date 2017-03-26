«Кристалл» – победитель International Beach Soccer Cup-2017

Петербургский «Кристалл» в финале International Beach Soccer Cup-2017 обыграл испанскую «Торреденбарру» со счетом 7:3.

В составе российского клуба дубль оформил Деян Станкович, а тажке отличились Дмитрий Шишин, Андрей Андреев, Юрий Крашенинников, Дмитрий Вараксин и Ян Пелецкий. У испанцев забитыми мячами отметились Мартинес Гарсия, Эдуард Суарес и Леон Льоренц.

В матче за третье место победу над саратовской «Дельтой» одержал петербургский «Сити» (4:2).

Напомним, турнир проходил в Петербурге с 22 по 26 марта в центре пляжных видов спорта «Динамит» в Санкт-Петербурге.