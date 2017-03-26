«Кристалл» – победитель International Beach Soccer Cup-2017
Петербургский «Кристалл» в финале International
Beach Soccer Cup-2017 обыграл испанскую «Торреденбарру» со
счетом 7:3.
В
составе российского клуба дубль оформил Деян Станкович, а тажке отличились
Дмитрий Шишин, Андрей Андреев, Юрий Крашенинников, Дмитрий Вараксин и Ян
Пелецкий. У испанцев забитыми мячами отметились Мартинес Гарсия, Эдуард Суарес
и Леон Льоренц.
В матче за третье место победу над саратовской «Дельтой» одержал петербургский
«Сити» (4:2).
Напомним, турнир проходил в Петербурге с 22 по 26 марта в центре пляжных видов спорта «Динамит» в
Санкт-Петербурге.
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