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«Кристалл» – победитель International Beach Soccer Cup-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургский «Кристалл» в финале International Beach Soccer Cup-2017 обыграл испанскую «Торреденбарру» со счетом 7:3.

В составе российского клуба дубль оформил Деян Станкович, а тажке отличились Дмитрий Шишин, Андрей Андреев, Юрий Крашенинников, Дмитрий Вараксин и Ян Пелецкий. У испанцев забитыми мячами отметились Мартинес Гарсия, Эдуард Суарес и Леон Льоренц.

В матче за третье место победу над саратовской «Дельтой» одержал петербургский «Сити» (4:2).

Напомним, турнир проходил в Петербурге с 22 по 26 марта в центре пляжных видов спорта «Динамит» в Санкт-Петербурге.

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