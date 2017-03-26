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Virtus.pro вышла в основной этап Кубка России по киберспорту 2017

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Команда Virtus.pro по Dota 2 вышла в основной этап Кубка России по киберспорту 2017.

В полуфинальном матче четвертых открытых отборочных «медведи» обыграли Effect со счетом 2:0 и гарантировали себе место в основном этапе Кубка России.

В другом полуфинале сыграют F.R.I.E.N.D.S. и HFZ.

Матчи группового этапа Кубка России по киберспорту 2017 пройдут 1–2 и 8–9 апреля, а стадия Double Elimination состоится 6–7 мая и 13–14 мая. Призовой фонд в дисциплине Dota 2 составит 3 200 000 рублей.

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