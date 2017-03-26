Веснина и Макарова вышли в четвертьфинал турнира в Майами в парном разряде
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина взяли верх над Анной-Леной Гренефельд (Германия) и Кветой Пешкой (Чехия) во втором круге турнира в Майами в парном разряде.
Счет встречи - 6:0, 6:2.
В четвертьфинале соревнований россиянки встретятся с победителями матча Габриэла Дабровски (Канада)/ Сюй Ифань (Китай) - Лара Арруабаррена (Испания)/ Лян Чэнь (Китай).
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