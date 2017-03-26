Дмитрий Губерниев: Ребята из IBU при создании промо-ролика использовали фрагмент комментария на русском
Комментатор Дмитрий
Губерниев отметил, что в промо-ролике Международного союза биатлонистов (IBU)
использованы фрагменты трансляции с российского канала.
«Молодцы ребята из
IBU! При создании ролика про биатлонную семью с участием главных звезд биатлона
использовали фрагмент скромного и блистательного комментария на русском языке.
International level! Super», – написал Губерниев в Инстаграмме.
Молодцы ребята из ibu!!!При создании ролика про биатлонную семью,с участием главных звёзд биатлона,использовали фрагмент скромного и блистательного комментария на русском языке!!!International level!!!Super!!!👍👍👍👍👍👍👍👑👑👑👑👑👑😍😍😍😍😂😂😂😃😃💪💪💪💪🙈🙈🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺💤💤💤🙈🙈🎿🎿🎿🏋🏾🏋🏾🏋🏾🏋🏾🏋🏾🏋🏾🏋🏾🏋🏾😜😜😜😜😜😜🏮🏮🏮🏮😅😅😅😇😇😇😇😇😇😇🦁🦁🦁🦁🦁🦁
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