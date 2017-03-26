В результате аварии в Брадентоне погиб 42-летний гонщик (видео)
В
результате аварии в гоночной серии Southern Sprintcar Shootout на трассе в Брадентоне
(США) погиб гонщик Дэйв Стил, сообщает ESPN.
Автомобиль 42-летнего американского гонщика столкнулся с другой машиной, после чего перевернулся и врезался в ограждение.
Спустя
15 минут после аварии врачи констатировали смерть гонщика.
Напомним,
что Стил также выступал в гоночных сериях Nascar и Indycar.
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