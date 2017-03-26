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В результате аварии в Брадентоне погиб 42-летний гонщик (видео)

Источник:  ESPNКомментарии

В результате аварии в гоночной серии Southern Sprintcar Shootout на трассе в Брадентоне (США) погиб гонщик Дэйв Стил, сообщает ESPN.

Автомобиль 42-летнего американского гонщика столкнулся с другой машиной, после чего перевернулся и врезался в ограждение.

Спустя 15 минут после аварии врачи констатировали смерть гонщика.

Напомним, что Стил также выступал в гоночных сериях Nascar и Indycar.

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