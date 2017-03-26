Алексис Санчес лишился прав за превышение скорости

Форвард «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес лишен водительских прав за превышение скорости, сообщает AS.

Инцидент произошел накануне на родине футболиста. Санчес превысил скоростной лимит на автостраде Сантьяго, за что был оштрафован полицейскими, а также лишен прав.

Теперь 12 апреля ему нужно явиться в суд, где будет разбираться это дело.

Неприятная история случилась с Санчесом в преддверии домашнего матча отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Венесуэлой, который пройдет 29 марта.