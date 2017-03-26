Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Австралии. Гонка
Футбол  Тосно1 : 2Динамо
Футбол  Англия2 : 0Литва
Хоккей  Металлург2 : 0Ак Барс
Футбол  Азербайджан1 : 4Германия
Футбол  Шотландия0 : 0Словения
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексис Санчес лишился прав за превышение скорости

Источник:  ASКомментарии

Форвард «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес лишен водительских прав за превышение скорости, сообщает AS.

Инцидент произошел накануне на родине футболиста. Санчес превысил скоростной лимит на автостраде Сантьяго, за что был оштрафован полицейскими, а также лишен прав.

Теперь 12 апреля ему нужно явиться в суд, где будет разбираться это дело.

Неприятная история случилась с Санчесом в преддверии домашнего матча отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Венесуэлой, который пройдет 29 марта.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Робер Пирес: Самое главное для «Арсенала» – продлить контракт с ВенгеромБывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес высказался о ситуации Месута Озила и Алексиса Санчеса, отметив, что клуб должен в первую очередь думать о продлении контракт с наставником «пушкарей» Арсеном Венгером.Венгер заявил, что «Арсенал» пока не достиг соглашения с Озилом и СанчесомГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как обстоят дела во вопросу продления контракта с Алексисом Санчесом и Месутом Озилом.Лукаку с 21 голом вышел на первое место в списке лучших бомбардиров АПЛНападающий «Эвертона» Ромело Лукаку, оформив дубль в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (4:0), вышел на первое место в гонке лучших бомбардиров нынешнего сезона.Хорхе Сампаоли: Было бы здорово снова поработать с СанчесомГлавный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли признался, что не против снова поработать с форвардом Алексисом Санчесом.Алексис Санчес. Ангел или демон?Алексис Санчес. Ангел или демон?62 гола в 129-х матчах, а сколько голевых передач, созданных моментов, финтов?! Какие могут быть вопросы?Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛЗлатан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.Арсен Венгер: Информация о конфликте с Санчесом не соответствует действительностиНаставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слухи о ссоре с форвардом команды Алексисом Санчесом.Кейн возглавил список бомбардиров в АПЛНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн открыл счет в проходящей в эти минуты домашней встрече 27-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном».Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Сандро Маццола: Я без ума от Санчеса, «Интеру» нужен именно такой игрокБывший полузащитник «Интера» Сандро Маццола высоко оценил игру нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, а также выразил мнение, что игрок «пушкарей» идеально подходит его бывшей команде.Перишич может быть включен в сделку по продаже Санчеса в «Интер»Полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру в «Арсенале» в результате трансфера полузащитника «канониров» Алексиса Санчеса в миланский клуб.«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧ«Бавария» разгромила «Арсенал», забив пять мячей в 1/8 финала ЛЧВ первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле разгромила лондонский «Арсенал» со счетом 5:1.Возвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛВозвращение Агуэро и скандал с Биличем. Главные события 25-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает о главных событиях 25-го тура чемпионата Англии.«Ювентус» и «ПСЖ» претендуют на Санчеса«Ювентус» и «ПСЖ» проявляют интерес к нападающему английского «Арсенала» Алексису Санчесу.Защитник «Халл Сити»: Клаттенбург извинился за то, что засчитал гол Санчеса рукойЗащитник «Халл Сити» Эндрю Робертсон после матча 25-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (0:2) на «Эмирейтс» сообщил, что арбитр Марк Клаттенбург извинился перед его командой за то, что засчитал гол соперника, забитый рукой.Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)Марадона одобряет! В Англии забили самый скандальный гол сезона (ВИДЕО)Полузащитник лондонского «Арсенала» буквально забросил мяч рукой в ворота «Халла»Алексис Санчес возглавил бомбардирскую гонку АПЛНападающий Алексис Санчес забил два мяча в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (2:0) и вышел на первое место в списке бомбардиров турнира.Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести РойсаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжает вести поиски замены нападающему Алексису Санчесу.Робер Пирес: Санчес пока не знает, будет ли продлевать контракт с «Арсеналом»Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Робер Пирес поведал о разговоре с нападающим «пушкарей» Алексисом Санчесом.«Интер» может купить летом Верратти, Маркиньоса и Бернардески«Интер» готовится провести активную трансферную кампанию летом 2017 года.
Футбол
Сборная Казахстана вдесятером уступила Армении
Футбол
Дубль Шюррле помог сборной Германии разгромить на выезде Азербайджан
Футзал
Президент АМФР: «Динамо» и «Дина» не заплатили игрокам за несколько месяцев
Керлинг
Анна Сидорова: В финале почти не волновались
все новости
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости