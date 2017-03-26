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Антонио Джовинацци: Для меня было важно финишировать – и мы добились этого

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Итальянский гонщик Антонио Джовинацци, заменивший в «Заубере» Паскаля Верляйнав гонке Гран-При Австралии, поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».

«Если честно, я доволен своим выступлением, ведь я проводил всего второй день (по ходу Гран-При – прим. Ред.) за рулем этого автомобиля. Вчера у меня была хорошая квалификация, сегодня – хорошая гонка. На первом отрезке я допустил небольшую ошибку, поставив проплешину на колесо, и это немного подпортило первую половину гонки. Но после пит-стопа мой темп был достаточно хорошим.

Для меня было важно финишировать – и мы добились этого, закончив заезд на 12-й позиции. Я доволен и хочу поблагодарить «Феррари» и «Заубер» за эту возможность – я действительно получил массу удовольствия в эти два дня», - приводит слова Джовинацци Motorsport.com.

Напомним, победу в гонке одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), его партнер по команде Вальттери Боттас замкнул тройку лидеров. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу девятым.

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