Антонио Джовинацци: Для меня было важно финишировать – и мы добились этого
Итальянский
гонщик Антонио Джовинацци, заменивший в «Заубере» Паскаля Верляйнав гонке
Гран-При Австралии, поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».
«Если честно, я доволен своим выступлением, ведь я
проводил всего второй день (по ходу Гран-При – прим. Ред.) за рулем этого
автомобиля. Вчера у меня была хорошая квалификация, сегодня – хорошая гонка. На
первом отрезке я допустил небольшую ошибку, поставив проплешину на колесо, и
это немного подпортило первую половину гонки. Но после пит-стопа мой темп был
достаточно хорошим.
Для меня было важно финишировать – и мы добились
этого, закончив заезд на 12-й позиции. Я доволен и хочу поблагодарить «Феррари»
и «Заубер» за эту возможность – я действительно получил массу удовольствия в
эти два дня», - приводит слова Джовинацци Motorsport.com.
Напомним, победу в гонке одержал немецкий пилот
«Феррари» Себастьян Феттель, второй – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), его партнер
по команде Вальттери Боттас замкнул тройку лидеров. Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят пришел к финишу девятым.