Лэнс Стролл: Дебютный Гран-При оставил позитивное впечатление
18-летний
канадский пилот «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».
«Я неплохо стартовал, хотя это было рискованно – а я
не планировал излишне рисковать. Кто-то из соперников впереди затормозил
довольно рано, я сумел отыграть несколько позиций, но повредил шины и был
вынужден раньше ехать в боксы, после чего мы перешли на тактику с двумя
пит-стопами. Дебютный Гран При оставил позитивное впечатление.
Похоже, на моей машине сломался тормозной диск – я
нажал на педаль, а она ушла в пол. Хорошо, что в том месте трассы большая зона
вылета. К сожалению, вчерашний инцидент стоил нам многих позиций в
квалификации, но сегодня я доволен собой. Хочу сказать огромное спасибо
команде!», - приводит слова Стролла F1news.
Напомним, победу в гонке одержал немецкий пилот
«Феррари» Себастьян Феттель, второй – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), его партнер
по команде Вальттери Боттас замкнул тройку лидеров. Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят пришел к финишу девятым.