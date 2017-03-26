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Лэнс Стролл: Дебютный Гран-При оставил позитивное впечатление

Источник:  F1newsКомментарии

18-летний канадский пилот «Уильямс» Лэнс Стролл поделился впечатлениями от дебюта в «Формуле-1».

«Я неплохо стартовал, хотя это было рискованно – а я не планировал излишне рисковать. Кто-то из соперников впереди затормозил довольно рано, я сумел отыграть несколько позиций, но повредил шины и был вынужден раньше ехать в боксы, после чего мы перешли на тактику с двумя пит-стопами. Дебютный Гран При оставил позитивное впечатление.

Похоже, на моей машине сломался тормозной диск – я нажал на педаль, а она ушла в пол. Хорошо, что в том месте трассы большая зона вылета. К сожалению, вчерашний инцидент стоил нам многих позиций в квалификации, но сегодня я доволен собой. Хочу сказать огромное спасибо команде!», - приводит слова Стролла F1news.

Напомним, победу в гонке одержал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, второй – Льюис Хэмилтон («Мерседес»), его партнер по команде Вальттери Боттас замкнул тройку лидеров. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пришел к финишу девятым.

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